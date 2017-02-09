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DEAŞ’ın 4 bombacısı yakalandı

Örgütün üst düzey mensuplarının talimatları doğrultusunda sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 DEAŞ mensubu 150 kilogram patlayıcı ile birlikte yakalandı

09 Şubat 2017 Perşembe 16:12
DEAŞ’ın 4 bombacısı yakalandı
Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren örgütün üst düzey mensuplarının talimatları doğrultusunda bazı örgüt üyelerinin Türkiye’de sansasyonel eylem yapacakları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, operasyonda terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve biri “terör örgütü üyeliği”nden aranan 4 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, zanlıların ifadeleri ve yer göstermeleri üzerine yapılan aramalarda ele geçirilenlere ilişkin şunlar kaydedildi: 
“Yaklaşık 150 kilogram ağırlığında, patlayıcı maddelerle irtibatlandırılmış, metalle güçlendirilmiş 24 canlı bomba bel kuşağı ve 14 kilogram ağırlığında bir kalıp halinde TNT patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 2 kalaşnikof (AK-47) marka açılır kapanır dipçikli otomatik tüfek, 19 cep telefonlu bomba anahtar sistemi, 21 dijital saatli zaman ayarlı bomba anahtar sistemi, 20 canlı bomba basma butonlu bomba anahtar sistemi, bir tabanca, 52 adet 7,62 mm çaplı fişek, 100 elektrikli kapsül, 300 normal kapsül, bir top infilaklı fitil, 30 adet 9 mm çaplı dolu fişek, 2 kalaşnikof şarjörü, 2 tabanca şarjörü, cep telefonu, SIM kart ve hafıza kartı.” Açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi. AA
Anahtar Kelimeler:
GaziantepDeaşGaziantep ValiliğiOperasyon
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