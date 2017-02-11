Dedesi esin kaynağı oldu

Yatağa bağımlı hastalar ile bakıcılarının hayatını kolaylaştıracak çok fonksiyonlu akıllı yatak, hastanın istenilen pozisyonda oturması ve yatması, büyük ve küçük abdest ile sonrasında yıkama ve kurutma işleminde kolaylık sağlaması, el, yüz ve ayak temizliğin daha rahat yapılabilmesi için hareketli lavabosu ve asansör sistemi ile hastanın rahatlıkla yerinden kaldırılması gibi işlemlerin kolaylıkla yapılmasını sağlıyor. İlerleyen dönemlerde çok fonksiyonlu akıllı yatağın üniversite sanayi iş birliği ile seri üretime geçirilmesi planlanıyor. Üniversite bitirme projesi kapsamında "Ne yapabilirim?" diye düşünürken, dedesinin yaşadığı zorluklardan esinlenerek çok fonksiyonlu akıllı yatak yapma fikrinin doğduğunu aktaran Karlıdağ, fikrini öğretmeni Pıhtılı ile sınıf arkadaşı Ulutaş ile paylaştığını ve yoğun bir çalışmanın ardından akıllı yatağı yapmayı başardıklarını bildirdi. AA