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Demir eksikliği saç dökülme nedeni

Demir eksikliğinin saç dökülmesinin başlıca sorumluları arasında olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Necla Eryılmaz, “Diyetle yeteri kadar demir alınmaması veya demirin emiliminde sorun olan hastalarda saç dökülmesi şikayetine çok sık rastlanıyor” diye konuştu

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:53
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Demir eksikliği saç dökülme nedeni

Dermatoloji Uzmanı Dr. Necla Eryılmaz, günde 50-100 adet saç teli dökülmesinin olağan kabul edilebileceğini ancak dökülme sayının bu rakamların üzerine çıktığında, temiz saçı hafif çekmekle ele 4-5 adetten daha fazla saç teli gelmesi, alın ile tepe bölgelerinde fark edilen belirgin seyrelmeler başladığında mutlaka bir uzmana başvurmak gerektiğini kaydetti.

Kalıtsal saç kaybının en sık gözlenen saç dökülmesi tiplerinden biri olduğunu anlatan Eryılmaz, “Son yıllarda bu tip dökülme yaşı 15 yaşına kadar indi. Kalıtsal saç kaybı erkeklerde, alındaki saç çizgisi geriye doğru çekilmesi ve saçlı deri tepe kısmının seyrelmesi ile gerçekleşir.

Kadınlarda ise alın çizgisinde açılma olmadan saçlı deride, özellikle tepeden çevreye doğru saçlarda incelme ve seyrelme görülüyor. Birtakım ilaçlar ve bazı destekleyici dermokozmetik ürünler kullanılarak saç dökülmesi ertelenip, etkilenmeyen saçların bir süre daha korunması sağlanabilir fakat saçların tamamen kaybolup kalıcı kelliğin oluştuğu durumlarda ise saç ekimi iyi bir tedavi yöntemidir” dedi.

‘Stres saç dökülmesine neden oluyor’

Dr. Eryılmaz, ağır stresli durumlarda saç dökülmesine sıklıkla rastladıklarını anımsattı. Stresin saç dökülmesine sebep olduğu hastalıklar hakkında bilgi veren Dr. Eryılmaz, “Pek çok sistemik hastalık saçları dökebiliyor. Altta yatan etken genellikle tiroit hastalıkları ve anemi oluyor.

Ağır cerrahi işlemler, yüksek ateşli hastalıklar, geçirilen şiddetli enfeksiyon hastalıkları yoğun saç dökülmelerine yol açabiliyor.

Bu durumda ancak hastalıkların tespit edilmesi ve tedavisi ile saç dökülmesi önlenebilir. Demir eksikliği saç dökülmesinin başlıca sorumluları arasında yer alıyor. Diyetle yeteri kadar demir alınmaması veya demirin emiliminde sorun olan hastalarda saç dökülmesi şikayetine çok sık rastlanıyor” diye konuştu.

‘Saç bakımında yapılan hatalar’

Dermatoloji Uzmanı Doktor Necla Eryılmaz, saç bakımda yapılan hataların dökülmeye neden olduğunu kaydetti. Eryılmaz bu hataları açıklayarak, “Saçları çok fazla şampuanlamak zararlıdır.

Çok sık boyama, renk açma ve düzleştirme işlemleri ve sıcak fön uygulaması saç yapısını bozarak kırılma ve dökülmelere yol açabilir. Saçların ıslak taranması saç yapısına zarar verir” şeklinde konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
DemirHastaSikayet
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