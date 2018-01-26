Denge kaybı neyin habercisi?

Denge kaybı beyin veya beyine giden denge ile ilgili sinirlerin hasarlanması veya bu sinirlerin beyine yanlış uyarılar iletmesi sonucunda oluştuğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, "Denge kaybı; beyinde denge ile ilgili ana merkez beyin sapındaki ve beyincikteki denge hücrelerinden oluşmaktadır.

Beden dengesini beyine anlatan ise eklemlerde ve tendonlardaki sinirlerdir. Bu sinirler omuriliğin arkasında yer alan ve arka kordon isimdeki kolonda yol alarak yine beyin sapından ilgili merkezlere bedenin üç boyutlu uzayda hangi pozisyonda durduğunu beyine anlatır.

Bu duyuya derin duyu ismi verilmektedir. Sayılan anatomik yapıların herhangi birinin hastalığında kişi dengesizlik hisseder.

Denge kaybında hastalar uzuvlarda veya bedenin kendisinde ortaya çıkan beceriksizleşme hisseder. Bu genellikle kendini yürüme bozukluğu şeklinde gösterir” dedi.

“Dengesizlik beyin, beyincik veya omurilikteki bir hastalıktan kaynaklanabileceği gibi farklı hastalıkların da habercisi olabilir” diyen Dr. Osman Demir şu bilgileri verdi: “Aslında tüm dengesizlik yakınması olan hastaların en az bir kez doktor tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında hastaların ayrıca ayrıntılı bir nörolojik değerlendirmeden geçmesi de önerilmektedir. Dengesizliğin tedavisi altta yatan hastalığa göre çok değişebilmektedir.

Size uygun tanı ve tedavi yöntemini doktorunuz belirleyecektir. İlaçla geçmeyen tedavi yöntemlerinin yanında beyincikteki bir tümörden kaynaklanan denge kayıplarında cerrahi tedavi de yapılması gerekebilir.”

İHA