Deniz fenerini tahrip etti

Manavgat Belediyesi nin Örnek Mahallesinde Manavgat Irmağı kıyısında inşa ettirdiği deniz feneri bir kişinin saldırısı sonucunda tahrip edildi. Parasını alamadığını belirten M.G. sabah erken saatte elinde balyozla gelerek fenerin giriş kapısının yanındaki duvarını yıktı.

Fenere zarar veren M.G., olay yerine gelen Belediye Zabıtaları tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Fener inşaatında çalıştığını ve müteahhitten parasını alamadığını öne süren M.G.’nin daha önce birkaç kez daha girişimde bulunduğu ama başarılı olamadığı bildirildi. İHA