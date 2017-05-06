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Deniz fenerini tahrip etti

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki deniz feneri, inşaat sırasında parasını alamadığını iddia eden bir kişi tarafından tahrip edildi

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Deniz fenerini tahrip etti
Manavgat Belediyesinin Örnek Mahallesinde Manavgat Irmağı kıyısında inşa ettirdiği deniz feneri bir kişinin saldırısı sonucunda tahrip edildi. Parasını alamadığını belirten M.G. sabah erken saatte elinde balyozla gelerek fenerin giriş kapısının yanındaki duvarını yıktı. 
Fenere zarar veren M.G., olay yerine gelen Belediye Zabıtaları tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Fener inşaatında çalıştığını ve müteahhitten parasını alamadığını öne süren M.G.’nin daha önce birkaç kez daha girişimde bulunduğu ama başarılı olamadığı bildirildi. İHA
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