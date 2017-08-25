Denizde çifte bayram olacak

Denizlerde Nisan ayından bu yana devam eden balık av yasağı , Kurban Bayramının ilk günü olan 1 Eylül’de sona eriyor. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ardından bayramın ilk gününde, denize ağlarını atacak olan balıkçıların çifte bayram yaşayacaklarını söyleyen İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, vatandaşlara sağlık açısından bayram süresince de mutlaka balık tüketmeleri çağrısında bulundu. Yaz sezonunun mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçtiğine dikkati çeken Balıkçı Kenan Balcı, kış mevsiminin de sert geçmesinin beklendiğini belirterek, balık üreme ve yoğunluğunun da bu sebeple fazla olabileceğini söyledi.

‘Bayramda balığı unutmayın’

Kurban bayramında et tüketiminin yanı sıra vatandaşlara mutlaka balık yemeyi ihmal etmemelerini öneren Balıkçı Kenan Balcı, “Av sezonunun açıldığı günden itibaren bereketli bir sezon umuyoruz. Herkes mevsimin ilk balıklarından taze taze bolca tüketsin. Ağırlıkla t tüketiminin olduğu bayram süresince sağlık için balık yemeyi ihmal etmeyelim. Doğamızın en sağlıklı besin kaynağı balıktır. Halen devam eden bu sıcak yaz mevsiminde sağlığımıza dikkat edelim, balık haftada en az iki defa tüketilmesi gereken besin kaynağımız” dedi.

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