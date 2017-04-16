Denizli'de kan donduran olay

Denizli ’nin Tavas ilçesi Karahisar Mahallesinde, bir yıldır beraber kaldığı arkadaşı Mustafa Gönen’le (52) tartışmasının ardından, Mehmet İnan Mustafa Gönen'in dilini ve dudağını kestikten sonra, gözleri oyup, bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, Mustafa Gönen’in ablası Fatma Z.’yi bıçakladığı sırada jandarma tarafından vurularak, yakalandı.

Olay, önceki akşam Denizli’nin Tavas İlçesi Karahisar Mahallesinde meydana geldi. Saat 19.00 civarından Mehmet İnan arkadaşıyla birlikte kaldığı eve geldi. Mehmet İnan, kıskandığı ileri sürülen Mustafa Gönen ile tartıştıktan sonra, ‘seni öldüreceğim’ diye bağırdı. Ardından Mehmet İnan, arkadaşını bıçakladı, bağırmasın diye Gönen’in önce dilini ve dudaklarını kesti. Bağrışmaları duyan Mustafa Gönen’in ablası Fatma Z. eve gelerek kardeşini kurtarmaya çalışırken yaralandı ardından Mehmet İ.’nin elinden kurtulmayı başaran abla Fatma Z., yaralı haliyle durumu jandarmaya bildirdi.

Katil, hastanede öldü

Fatma Z.’yi elinden kaçıran katıl zanlısı, evin içine girdikten sonra kapı ve pencereleri kilitledi ve Mustafa Gönen’in gözlerini oydu, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya devam etti. Durumu haber alan jandarma ekipleri, hemen olay yerine geldi. Jandarma ekipleri, pencerenin camını kırıp katil zanlısını etkisiz hale getirdi ve yaralı olarak gözaltına aldı.

Katilin elinden yaralı olarak kurtulmayı başaran Fatma Z., Servergazi Devlet Hastanesi ne kaldırıldı. Etkisiz hale getirilen ve yaralı olarak gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet İnan ise, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve yüksek dozda metamfetamin uyuşturucu kullandığı ortaya çıkan Mehmet İnan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Sürekli ‘öldüreceğim’ diye bağırdı