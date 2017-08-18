Son yüz yılın en büyük depremlerinden biri olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 18. yılında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deprem şehitleri için anma programı düzenledi. Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybeden yaklaşık 6 bin kişi için, 17 Ağustos Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar, 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Mezarları temizleyip dua eden vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına engel olamadı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından şehitler için dua edildi ve daha sonra programa katılanlara mevlit şekeri ile çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gölcükte'ki depremde 3 çocuğunu kaybeden 60 yaşındaki Ayhan Sevin, yaptığı açıklamada, aradan 18 yıl geçmesine rağmen acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Depreme, eşi, çocukları Yunus (20), Sedanur (14) ve Ayberk (9) ile kaldığı 7 katlı binanın ikinci katında yakalandıklarını anlatan Sevin, "Bina tamamen yıkıldı. Eşim ve ben, enkazdan 7-8 saat sonra çıkarıldık. Uzun süren bir tedavi süreci geçirdik. Çocuklarımıza 1 hafta sonra ulaşıldı. Aradan 18 yıl geçmesine rağmen acımız hiç dinmedi. Korkularımız devam ediyor. Gece karanlıkta uyumakta zorluk çekiyoruz. O anı ilk günkü gibi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. AA
Deprem şehitleri anıldı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 18. yılında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deprem şehitleri için anma programı düzenlendi, mezarları ziyaret edilerek dualar edildi
18 Ağustos 2017 Cuma 15:12
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