Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde camiler hasar gördüğü için cuma namazı, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kılındı. Samsat'ta geçen hafta yaşanan depremde camiler de hasar gördüğü için AFAD tarafından kaymakamlık binasının bahçesinde çadırlar kuruldu. Abdestlerini AFAD'ın konteynerlerinde alan vatandaşlar, çadırlara giderek cuma namazını kıldı ve dua etti. Namazı kıldıran Hacı Ömer Camisi İmamı Temel Kaya, hutbede, yardım, kardeşlik ve hoşgörüden bahsetti. AA
Depremzedeler cuma namazını çadırda kıldı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde camiler hasar gördüğü için cuma namazı, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kılındı.
10 Mart 2017 Cuma 16:17
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