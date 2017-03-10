Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Depremzedeler cuma namazını çadırda kıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde camiler hasar gördüğü için cuma namazı, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kılındı.

Bu haber kez okundu.

Depremzedeler cuma namazını çadırda kıldı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde camiler hasar gördüğü için cuma namazı, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kılındı. Samsat'ta geçen hafta yaşanan depremde camiler de hasar gördüğü için AFAD tarafından kaymakamlık binasının bahçesinde çadırlar kuruldu. Abdestlerini AFAD'ın konteynerlerinde alan vatandaşlar, çadırlara giderek cuma namazını kıldı ve dua etti. Namazı kıldıran Hacı Ömer Camisi İmamı Temel Kaya, hutbede, yardım, kardeşlik ve hoşgörüden bahsetti. AA


İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanAFAD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100