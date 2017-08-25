Dev Atatürk portresi yenileniyor

Erzincan’da 35 yıl önce Keşiş Dağları eteklerine 3 bin silah arkadaşının desteği ile bir ay uğraşarak dünyanın en büyük ve uzaydan görülebilen tek portresi olan Atatürk portresini yapan ressam Mustafa Aydemir, portrenin bakım çalışmalarına başladı.

Kentte 1982’de vatani görevini yerine getiren ressam Mustafa Aydemir, bu sırada 3 bin silah arkadaşıyla Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisindeki 7 bin 500 metrekare alana, 600 ton taş ve 210 ton harç kullanarak 176 metre boyunda Atatürk portresi yaptı.

Dünyanın en büyük ve uzaydan görülebilen tek portresi olduğu belirtilen portrenin boyasının aradan geçen sürede yağmur ve kar suları nedeniyle solması üzerine, bakım ve onarım yapılması için harekete geçildi. Erzincan İl Genel Meclisi geçen ay aldığı kararla, portre ve bulunduğu alandan taş ve boya örnekleri alınarak, portrenin aslına uygun şekilde yenilenmesi için çalışma başlattı. Dev portre için, otların temizlenmesi sonrası ressam Aydemir’in kurduğu 15 kişilik ekip bakım ve onarım çalışmaları için harekete geçti.

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Yenileme çalışmaları sırasında en zor çalışmaları bu hafta içerisinde gerçekleştirdiklerini belirten Aydemir, şöyle konuştu:

“En zor çalışmaları bu bir hafta içerisinde yaptık çünkü ziftle çalışmak son derece zordu. Dağın eğimi çok yüksek olduğu için emniyetle çalışmak gerekiyordu. İnsanlar kendileri zor inip çıkıyorlar. Dağda malzemeyle inip çıkmak bir hayli zordu. Bir haftalık süre içerisinde onu da başardık. Bugün ve yarın ise beyazları bitirmeyi amaçlıyoruz. Ondan sonra da kontör çalışmaları yerine getirilecek. Asıl çalışmayı önümüzdeki yıl yapacağız, Erzincan’a katkıda bulunan bir portredir. Amerikan’da bulunan Smithsonian müzesinin seçtiği dünyanın 100 extrem, sıra dışı sanat eserlerinden birisidir. Aynı zamanda müze yetkilileri bunun televizyon belgeselini yaparak Amerika’da gösterdiler. Dolaysıyla aynı zamanda Erzincan’ın simgesidir. Bu portreye sahip çıkmak, Ata’mıza sahip çıkmak hepimizin görevidir.” AA