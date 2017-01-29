Dev duruşma bugün başlıyor

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ilk davada yarın 270 sanığın yargılanmasına başlanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato koordinesinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamenin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından 152’si tutuklu 270 sanık, yarın Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

Tamamı TSK’dan ihraç edildi

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in “bir numaralı” sanık olarak yer aldığı iddianamede, 152’si tutuklu 270 sanık hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamaları yöneltiliyor. Davada meslekten ihraç edilen bir emniyet mensubu ve iki sivil de tutuklu yargılanacak. Ayrıca, iddianamede yeni bilgi ve ifadeler doğrultusunda halen firari durumdaki Adil Öksüz’ün, örgütün “Türk Silahlı Kuvvetleri imamı” olduğu bilgisine yer verildi. Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan MAK timlerinin kuruluşuna ilişkin detaylara da yer verilen iddianamede, daha önce tüm hava üs komutanlıklarında bulunan arama kurtarma timlerinde 2007’den itibaren örgütün hakimiyet kurmaya başlandığına ve tüm karşı çıkmalara rağmen darbe girişimi şüphelilerinden Akın Öztürk’ün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı 2014’te bu timi İzmir ve Konya’da toplayarak örgüt hakimiyetini sağladığına işaret edildi.

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