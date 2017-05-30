Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi ‘Pioneering Spirit’, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı boğaz geçişini vatandaşlar da ilgiyle izledi. Hollanda'nın Rotterdam Limanı'ndan, Rusya'nın Anapa Limanı'na giden 445 metre uzunluğunda, 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı ‘Pioneering Spirit’ adlı gemi, saat 07.15'te Kuzey Ege’den Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 09.20'de Çanakkale önlerine ulaşan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-4’, ‘Kurtarma-9’, ‘Kurtarma-10’ römorkörleri, ‘Kıyı Emniyeti-2’ ve ‘Kıyı Emniyeti-4’ botları, Sahil Güvenlik ve Deniz polisi eşlik etti. Geçiş esnasında, Çanakkale boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Dev geminin boğaz geçişini vatandaşlar da ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Öte yandan, geminin Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğalgaz boru hattı olan Türk Akımı projesinde Karadeniz'den geçecek boru hattı inşaatında çalışacağı öğrenildi. İnşaatın şu an için Allseas şirketine ait Audacia adlı gemiyle yürütüldüğü, Karadeniz'in daha derin kısımlarında ise boru hattı inşaatının Pioneering Spirit adlı gemiyle yürütüleceği öğrenildi. İHA
Diğer gemiler yanında oyuncak gibi kaldı
Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metrelik dev kablo döşeme gemisi ‘Pioneering Spirit’, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
30 Mayıs 2017 Salı 15:31
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