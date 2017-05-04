Dijital dünyada en çok neyi aradık?

ERSAN İLTER / İSTANBUL





Baharın gelişi, referandum derken yoğun gündemli bir Nisan ayını geride bıraktık. Yellow Pages, bu yoğun gündemde dijital platformlarda en çok arananları sıraladı. Yellow Pages verilerine göre, referandum haftasında ilçe seçim kurulları aramaları bir önceki haftaya oranla yüzde 190 artış gösterdi. Baharın gelmesiyle birlikte en çok arama yapılan ikinci kategori ise halı ve kilim yıkamacıları oldu. Bu kategorideki aramalar yüzde 50 arttı. Bir diğer artış ise erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak isteyen tatilcilerin acente aramalarında yaşandı. Nisan ayının en ilginç arama kelimesi ise son günlerin trendy oyuncağı ‘stres çarkı’ oldu.

En çok ilçe seçim kurulları arandı

Kadıköy, Sarıyer, Karşıyaka ve Çankaya gibi ilçelerin seçim kurulları, 10-16 Nisan 2017 referandum haftasının en çok aranan kategorisi oldu. İlçe seçim kurulları aramaları, önceki hafta ile kıyaslandığında yüzde 190’lık bir artış gösterdi.

Bu dönemde artış yaşanan bir diğer kategori ise askeri okul aramaları oldu. Son haftalarda duyurusu yapılan subay/astsubay alımları, askeri okullar kategorisindeki aramaların oranını önemli derecede artırdı. Bu aramalarda önceki bir aylık döneme göre yüzde 160 artış yaşandı. Askeri okul aramaları sırasıyla İstanbul (yüzde 31), Ankara (yüzde 11) ve İzmir (yüzde 11) şehirlerinden yapıldı.

Halı yıkama sezonu açıldı

Havalar ısındı. Bununla birlikte evlerde bahar temizliği dönemi de başlamış oldu. Bahar temizliği telaşı özellikle kadınların dijital platformlardaki aramalarını etkilemiş gibi görünüyor. Yellow Pages verilerine göre, halı ve kilim yıkamacıları kategorisindeki aramalar yüzde 50 artış gösterdi. Kadınların yüzde 65’i erkeklerin ise yüzde 35’i halı ve kilim yıkamacılarını ararken şehir bazında İstanbul, İzmir ve Ankara aramaları ön plana çıkıyor. En çok arama yapan yaş aralığı ise yüzde 53 ile 25-34 yaş arası.

Tatilciler boş durmadı

Erkenden tatil rotasını çizmek isteyen kullanıcılar dijital platformlarda en çok seyahat acentelerini arıyor. 1-30 Nisan 2017 dönemi ile öncesi bir aylık dönem kıyaslandığında seyahat acenteleri aramalarında yüzde 33 artış yaşandığı görülüyor. Seyahat kategorisindeki aramaların yüzde 52’si kadınlar, yüzde 48’i ise erkekler tarafından yapılıyor. Diğer bir yandan oteller de seyahat firmaları gibi son aylarda artış gösteren aramalar arasında yer alıyor. Otel aramalarında yüzed 44’lük bir artış yaşanırken en çok arama erkekler (yüzde 60) tarafından yapılıyor.

‘Stres çarkı’ da sıralamada yer aldı