Dikkat! Çift yönlü trafik

Bayram tatilinin son günleri yaklaşırken trafikte değişen bir şey yok. Sürekli yoğun.

Özellikle tatil beldelerinde uzun araç kuyrukları dikkat çekiyor.

Muğla’nın Akyaka mahallesinde nüfus 25 kat artmış durumda. Bu kadar yoğun misafir yoğun trafiği de beraberinde getiriyor.

Bolu'nun Abant Tabiat Parkı’nda da durum farklı değil. Tatilciler 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Tatile gidenler gibi tatilden dönenler de yoğunluk oluşturuyor. Dönüşü son güne bırakarak trafiğe takılmak istemeyenlerin planları tutmadı.

Onları 3 kilometrelik araç kuyruğu karşıladı.

Gurbetçiler için de durum aynı. Tatili Türkiye'de geçirip Avrupa'ya dönüş yapmaya çalışan gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa sebep oldu.

Kapıkule'de çift sıra halinde 7 kilometreye ulaşan araç kuyruğu sözkonusu.