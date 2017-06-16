Diş teli takanlara İYİ HABER

Diş tellerinden kaynaklı estetik kaygılar sonucu kişilerin bu tedaviden uzak kaldığını belirten Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, bu sorunun tel ve braket kullanılmadan yapılan “Invisalign” yöntemi ile artık son bulduğunu söyledi.

İlker Arslan, İnvisalign yönteminin, çapraşık dişleri düzeltme amacı ile dişlere takılan ve çıkarılabilir, ağızda belirgin olarak gözükmeyen bir seri şeffaf düzeltici plaklarla, braket ve teller kullanılmadan dişlerin düzeltilebilmesini sağlayan bir sistem olarak düşünülebileceğini belirterek, “Şeffaf düzelticilerin, üç boyutlu özel bilgisayarlı sistemler yardımıyla hastanın diş yapısına birebir uygun olarak modellenip her bir düzeltici plak yaklaşık 2 hafta boyunca kullanılır. 2 hafta sonra yeni bir düzeltici takılır.

Bu yeni düzeltici ile eskisi arasında, dişleri daha düzgün hale getirici küçük farklılıklar vardır. Bu süreç adım adım ilerliyor. Altı hafta arayla Ortodonti uzmanının yapacağı muayene ile tedavi süreci yönlendiriliyor. Tedavi süresi, dişlerdeki çapraşıklık oranına göre 9-15 ay arasında değişiyor. Bu dönemde yaklaşık 18-30 adet şeffaf düzeltici plak kullanılıyor. Tellerle ve braketlerle yapılan klasik ortodontik tedavi ise 18-24 ay devam ediyor” diye konuştu.

İnvisalign yönteminin klasik tel ve braketlere göre en önemli avantajının “estetik üstünlüğü” olmadığını belirten Dr.Dt.İlker Arslan, “Düzeltici plaklar tamamen şeffaftır ve fark edilmesi oldukça zordur. Bu durum özellikle ortodontik tedavi yaptırmak isteyen ancak braket ve tellerin görüntüsü sebebiyle tedaviyi erteleyen yetişkinler için popüler olmaya başlamıştır” dedi. İHA