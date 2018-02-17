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Dışişleri dünyayı bilgilendirdi

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere tüm düzeyde Zeytin Dalı Harekatı'nın amaçları, arka planı, hukuki çerçevesi ve seyri hakkında ülkeler ve uluslararası kurumları bilgilendirdi

17 Şubat 2018 Cumartesi 18:01
Dışişleri dünyayı bilgilendirdi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, harekatın başladığı 20 Ocak'tan itibaren ilk 4 günde ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ve Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile hem telefonda hem de yüz yüze görüştü.

Çavuşoğlu aynı dönemde, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la telefonda; Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, İngiltere Dışişleri Bakanlığında Ortadoğu’dan sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ve Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'yla da yüz yüze görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 24 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la 3 kez olmak üzere, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la telefonda; Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Irak Planlama Bakanı Selman Cumevli, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yüz yüze görüştü. Harekatın başlamasıyla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e harekatın amaçları ve hukuki çerçevesi hakkında bilgilendirici mektuplar iletildi, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna da bilgilendirici nota verildi.

Türkiye'nin 138 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik ve 86 başkonsolosluğu bakanlık tarafından talimatlandırılarak bulundukları ülkelerde üst düzey makamlar nezdinde Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere girişimler başlattı.
AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıMevlüt ÇavuşoğluZeytin Dalı HarekatıHukuki çerçevesiSeyriÜlkeler
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