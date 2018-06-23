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Diyanet 9 bin 500 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarına 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacak

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:22
Diyanet 9 bin 500 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarına 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacağı bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, 4-B sözleşmeli personeller, KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre istihdam edilecek. Başvurularda KPSS puan türlerinden, lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacak. Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususlar, Başkanlık tarafından daha sonra ilan edilecek.

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