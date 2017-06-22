Diyarbakır'daki operasyon tamamlandı Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy, Hani, Hazro, Dicle ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Mayıs'tan bu yana yürütülen operasyon tamamlandı. Operasyonlarda 104 köy ve bağlı mezralardaki bin 216 ev ve eklentilerinde arama yapıldı

22 Haziran 2017 Perşembe 15:53 Bu haber kez okundu.