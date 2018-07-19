Diyarbakır karpuzunda hasat sevinci

Dicle Nehri vadisindeki çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen, ağırlığı nedeniyle geçmişte develerle taşınan Diyarbakır Karpuzu, hasatla birlikte tezgahlarda ve sofralarda yerini aldı. Bismil'in Sinan köyünde yaklaşık 50 dekar alanda, bütün masrafları görevlendirme yapılan Bismil Belediyesince karşılanan iki aileden biri olan karpuz üreticisi Adil Aydın, yaptığı açıklamada, yaklaşık 41 yıldır kapuz üretimi yaptığını söyledi.

Aydın, Diyarbakır Karpuzu'nun özelliğinin kumlu alanda yetişmesi, aroması, kabak aşının olmaması ve sadece güvercin gübresiyle yetiştirilmesi olduğunu belirtti. Halen Diyarbakır yerli çeşitlerinden sadece Pembe ve Sürme çeşitlerinin ekiminin yapıldığını aktaran Aydın, şunları kaydetti: "Sürme, 30-65 kilogram arası ağırlıkta olur. Bu tohumu kendimiz saklıyoruz, kendi tohumumuz, hibrit değil.

Pembe çeşidi yine her şeyiyle bize ait 8 ile 25 kilogram ağırlığında olur. Şu anda Pembe çeşidinin hasadını yapıyoruz. Bu karpuz ağızda 'kesme şekeri' diye hitap ettiğimiz bir lezzet bırakıyor. Pembe karpuzu şifa ve lezzet bakımından tavsiye ediyoruz" dedi.

AA