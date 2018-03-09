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Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor

BM verileri, iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetler nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin yüzde 80’inin kadın olduğunu ortaya çıkardı

09 Mart 2018 Cuma 17:24
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor

Doğal felaketler, kadınları erkeklere oranla daha fazla etkiliyor.Birleşmiş Milletler (BM) verileri, iklim değişikliğinin yol açtığı doğal felaketler nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin yüzde 80'inin kadın olduğunu ortaya koydu.

BM tarafından yürütülen çalışmada, sel ve kuraklık gibi doğal afetlerin, erkeklerden daha az sosyoekonomik güce sahip kadınlar için daha fazla zarara yol açtığı ve altyapı, istihdam ve barınmayı etkileyen felaketleri atlatmanın kadınlar için daha zor olduğu bildirildi.

Bazı bölgelerde yaşanan felaketlerin akabinde, cinsel saldırı ve tecavüz dahil kadınlara yönelik şiddet olaylarının da arttığı kaydedildi. Çalışmada, ulusal ve küresel iklim müzakere organlarındaki kadınların ortalama temsil oranının yüzde 30'un altında olduğuna dikkat çekildi.

Erkeklere göre daha savunmasızlar

BM Kadın Portalı (Women Watch), iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin, sel, toprak kayması, kasırga gibi doğal afetler yoluyla kısa vadede hissedildiğini, uzun vadede ise çevrenin daha kademeli olarak bozulduğunu vurguladı. Bu olayların olumsuz etkilerinin pek çok bölgede, tarım ve gıda güvenliği, biyoçeşitlilik ve ekosistemler, su kaynakları, insan sağlığı, insan yerleşim yerleri ve göç modelleri, enerji, ulaşım, sanayi gibi birçok alanda hissedildiği bildirildi.

Geçim kaynakları, iklim değişikliğiyle tehlike altında olan doğal kaynaklara daha fazla bağlı olan kadınların iklim değişikliğinin etkilerine karşı erkeklerden daha savunmasız olduğu ve daha da ötesi kadınların, başa çıkma kapasitelerini sınırlayan sosyal, ekonomik ve politik engellerle karşı karşıya oldukları ifade edildi.Hava ve iklim olaylarından kaynaklanan felaketlerin herkesi eşit etkilemediği ifade edildi.
 AA

Anahtar Kelimeler:
BMIklim DeğişikliğiBiyoçeşitlilikEkosistem
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