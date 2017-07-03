Doğru beslenerek sıcaktan korunun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seval Alemdar, yüksek sıcaklıkların yaşandığı bugünlerde beslenme şeklimizde yapacağımız ufak değişikliklerin sağlığımızda önemli etkiler oluşturacağını belirtti. Alemdar, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Artan sıcaklar ve neme bağlı olarak vücudumuzun su dengesi sürekli değişiyor.

Ciddi elektrolit kayıplarına yol açan bu durum baş dönmesi, bayılma ve bulantı gibi şikayetler ile yaşam kalitemizin bozulmasına sebep oluyor.

Özellikle sıcak aylarda yiyeceklerin çabuk bozulmasından dolayı ishal ve zehirlenme vakalarının görülme oranı da diğer mevsimlere göre artış gösteriyor."

Alemdar, sıcakların yol açabileceği sıkıntılara karşı önerilerini ise su tüketimini arttırılması, yaz meyvelerinin tüketimi, ana yemek tercihine dikkat edilmesi, kızartma ve salamuranın az tüketilmesi şeklinde aktardı. Öte yandan temizlik ve saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Alemdar, süt ve yoğurt tüketilminin önemine vurgu yaptı.

Ana yemek tercihlerinin sebze, salata, kremasız ızgara et ile tavuk ve balık ağırlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Alemdar, yağlı ve hamurlu gıdaların, vücutta yorgunluğa, baş ağrısı ve yüksek tansiyona neden olduğunu, aşırı yağ alımının ise gastrointestinal sistem hastalıklarına da yol açabileceğini ifade etti.

Alemdar, su içmekte zorlananlar için de suya aroma eklenebileceğini belirterek, "Aroma vermesi için içine kök tarçın, nane yaprağı veya limon, meyve dilimleri ilave edebiliriz" açıklamasında bulundu. İHA