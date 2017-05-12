Doktor gibi robot

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ÖYP’li Araştırma Görevlisi Mehmet Emin Aktan, teşhis koyup, tedavi yapabilen yerli robot üretti. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Akdoğan danışmanlığında yürüğü çalışmadan bahseden Aktan, “Yaklaşık 15 yıldır fizik tedavi amaçlı çalışmalar yapan danışman hocam Doç. Dr. Akdoğan ile dünyadaki örneklerinin üstünde bir robot yapmayı başardık. Söz konusu “diagnobot” isimli robot hem teşhis koyup hem de tedavi edebiliyor. Robot aynı anda 2 hastanın tedavisine de imkân tanıyor” dedi. Türkiye’de ilk olan çalışmanın bu alandaki maliyetleri 10 kata kadar düşürdüğünü de vurgulayan Aktan, “Fizik tedavi robotları Amerika, Japonya ve İsviçre tarafından seri üretimi yapılmaktadır. “diagnobot” ile oldukça yüksek maliyete sahip ithal robotların maliyetinden 10 katı kadar tasarruf sağlayabiliriz. Aynı zamanda terapist sayısının az olduğu ülkemizde, ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulduğunda bu robotlarla daha fazla sayıda hastaya hizmet verilebilir” diye konuştu.

Bu özelliklere sahip ilk yerli robot