Dolu yağışı kiraz üreticilerini vurdu

Manisa 'nın Salihli ilçesinde önceki gün etkili olan dolu yağışı nedeniyle Allahdiyen ve Gökköy mahallesindeki kiraz bahçelerinde yüzde 100'e varan zarar oluştuğu belirtildi. Allahdiyen Mahalle Muhtarı Hüseyin Önal, mahallelerinde bulunan kiraz bahçelerin genelinde yüzde 90, bazılarında ise yüzde 100'e varan zarar görüldüğünü tespit ettiklerini söyledi. Aniden başlayan dolu yağışının tarım alanlarında büyük zarara neden olduğunu belirten Önal, "Mahallemizde yaşayan 50-60 yaşındaki insanlar, bu denli büyük bir afetle karşılaşmadıklarını söylediler. Şiddetli rüzgarla etkili olan dolu nedeniyle yüzlerce kiraz ağacımız zarar gördü. Dökülen meyvelerin yanı sıra ağaçta kalan ancak çatlama yaptığı için birkaç gün içinde çürüyecek olan meyvelerle birlikte mahalle genelinde zararımız korkunç boyutlarda." dedi.

Geçen yıl 200 ton olan rekoltenin bu yıl ciddi manada düşeceğini kaydeden Önal, "Salihli kirazı bilindiği gibi dünyaca ünlü ve tamamına yakını yurt dışına ihraç ediliyor." ifadesini kullandı. Gökköy Mahallesi Muhtarı Arif Şenkal da yaklaşık 3 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ürünlerde yüzde 80'e varan zarar olduğunu kaydetti.

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