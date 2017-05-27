Domates üretimi beş ile ait

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre bu yılın ilk üç ayında ihracat tutarı 37 milyar 869 milyon dolara yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 9,2 artış yaşandı. İlk çeyrekte domates ihracatı, toplam ihracatın binde 3'ünü buldu. Bu yılın ilk çeyreğinde domates ihracatı 123 milyon 52 bin dolar oldu. Geçen yıl ocak-mart döneminde domates ihracatı 79 milyon 960 bin dolar düzeyindeydi. Böylece bu yılın ilk çeyreğindeki artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 oldu. Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında domates ihracat tutarı sırasıyla 28 milyon dolar, 41 milyon dolar ve 55 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde ihraç edilen taze domates miktarı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 39,2 artışla 143 bin tondan 200 bin tona çıktı. Geçen yılki domates ihracat miktarı 486 bin ton olurken, bu ihracattan yaklaşık 240 milyon dolar tutarında ihracat geliri elde edildi. 2016'da 570 bin dolar tutarında 787 tonluk domates ithalatı gerçekleşirken, sektör temsilcileri bu ithalatların Türkiye'de üretilmeyen ve ağırlıklı lüks otellerde tüketilen domatesleri kapsadığını ifade etti. Türkiye ürettiği domatesin yaklaşık yüzde 10'unu ihraç ederken, yüzde 90'lık kısım yurt içinde tüketiliyor.

Domates ihracatının 4'te biri Belarus'a