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Domuz kapanına düşen boz ayı kurtarıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde domuzlara karşı kurulan kapana düşen boz ayı kurtarıldı

27 Mayıs 2018 Pazar 17:09
Domuz kapanına düşen boz ayı kurtarıldı

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çay bahçesine, köylülerin ürünlerini domuzların verdiği zarardan korumak için kurduğu kapana boz ayı düştü. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürü Yunus Aydemir, harekete geçti.

Artvin ve Rize şube müdürlükleri personelinden oluşturulan 8 kişilik kurtarma ekibi, olay yerine gelerek çalışma başlattı. Güvenlik önlemi altında tuzağın bulunduğu alanda incelemede bulunan ekip, içerisinde uyuşturucu iğne bulunan tüfekle ayıya ateş etti. Bir süre sonra bayılan ayıya yaklaşan ekip, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu hayvanın tellere dolanan sağ ön ayağını kurtardı. Ekipteki veteriner hekimlerce yapılan sağlık kontrolünün ardından boz ayı, doğal ortamına bırakıldı. Tuzağa düşen boz ayının, 11 yaşlarında ve erkek olduğu tespit edildi.
AA

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