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Dönüş çilesi... yollarda son durum

Ramazan Bayramı'nı ikamet ettikleri illerden farklı yerlerde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu trafik yoğunluğuna neden oldu

17 Haziran 2018 Pazar 15:01
Dönüş çilesi... yollarda son durum

Tatilcilerin özel araçlarıyla dönmek ve Dalaman ile Bodrum havalimanlarına ulaşmak için yola çıkmaları nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri belirli noktalarda trafik akışını yönlendirirken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tatillerini Marmaris ve Akyaka’da geçirenlerin, karayolunda oluşturduğu kuyruk yaklaşık 5 kilometreyi buldu. Ula-Kızılağaç mevkisinde ise uzun araç kuyrukları nedeniyle ekipler karayolu güzergahında bulunan trafik ışıklarını devre dışı bırakarak trafiği kontrollü sağlamaya çalıştı.

Pazar günü öğle saatlerinden itibaren gözde turizm merkezi Bodrum ilçesinden ayrılmaya başlayan tatilciler de özellikle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Yokuşbaşı mevkilerinde trafik yoğunluğuna yol açtı.

Marmara'da ise Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca kesiminde, öğle saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyretti. Trafik yoğunluğu akşam saatlerinde çekilmez hale geldi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 17.06.2018 23:57
Anahtar Kelimeler:
TrafikTatilBayram
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