Dosya transferinde Türk imzası Konya'da bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir firma, dünyanın her yerinden anında dosya transfer edebilen tamamen yerli, bulut teknolojisi yazılımı "Filegoes.com"u geliştirdi

Konya'da bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir firma, dünyanın her yerinden anında dosya transfer edebilen tamamen yerli, bulut teknolojisi yazılımı "Filegoes.com"u geliştirdi. Bilgisayar mühendisleri Gamze ve Mehmet Özcan çifti, 13 yıl önce üniversite eğitimi için geldikleri Konya'da kendi yazılım şirketlerini kurdu. Birçok alanda yazılım üreten Özcan ailesinin, bir yıl önce geliştirdiği "Filegoes.com" adlı bulut teknolojisi yazılımı, 5 gigabaytlık dosyayı istenilen mail adresine anında ücretsiz olarak transfer edebiliyor. Ayrıca gönderilen dosya, yazılım sayesinde 10 gün boyunca sanal bellekte kalabiliyor. Kullanılmaya başlandığı günden bu yana günde 50 bin kişinin dosya transfer ettiği "Filegoes.com"un 100 bini aşkın premium, yani bulut disk alan kullanıcısı bulunuyor. "Filegoes.com", web sitesinde 20 gigabaytlık bulut disk alanını kullanıcısına ücretsiz olarak sunuyor. "Filegoes.com"un kurumlarda ve iş yerlerinde kullanılabileceğini dile getiren Özcan, yazılım çalışmalarına 3 yıl önce başladıklarını vurguladı. Yazılımın mobil uygulamasının da olduğunu aktaran Özcan, "Webte 5 gigabayt olan dosya transferini mobil uygulamada 20 gigabayt olarak belirledik. Yani 20 gigabaytlık dosyayı telefonunuzdan istediğiniz yere gönderebilirsiniz" diye konuştu. AA