Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DSÖ'den 'panzehir kalmadı' uyarısı

Zehirli yılanlar her yıl iki buçuk milyondan fazla insanı yaralıyor, 100 bin kişi ölüyor. Özellikle de Afrika'da panzehir sıkıntısı çekildiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü serum üretimi çalışmalarına başladı

Bu haber kez okundu.

DSÖ'den 'panzehir kalmadı' uyarısı
Avustralya'nın Zehirli Yılanları Araştırma kuruluşunun yöneticisi David Williams 2007 yılında bir televizyon ekibinin çekim yaptığı sırada Avustralya'nın zehirli yılanı Taipan tarafından ısırılır. Williams'ın bir-iki dakika içinde soluğu kesilir. Komaya girmeden önce "çabuk olun" diyebilmiştir. Sonuçta 1500 euro değerindeki panzehir iğnesi hayatını kurtarır. Williams'ın şansı yaver gider, zira gerekli dozdaki panzehir onun yılan araştırma projesinin bulunduğu  Papua-Yeni Gine'deki klinikte mevcuttur. O şanslıydı ama dünya çapında yılan sokmaları nedeniyle her yıl 100 binden fazla kişi hayatını kaybediyor. Kurbanların kurtarılmasında sorun sadece zamana karşı mücadele değil. Dünya çapında serum eksikliği de çekiliyor. Burada sorun şu: Her zehirin tedavisi için özel bir panzehire ihtiyaç var. Çünkü her panzehir her yılanda etkili olmuyor. Asya tipi bir Taipan insanı soktuğunda buna karşı ancak aynı yılan türünden elde edilen panzehir etkili oluyor. DSÖ bu dramatik durum üzerine harekete geçerek, yılan zehirlenmelerini unutulmaya yüz tutmuş tropik hastılıklar listesine dahil etti. Bu yoldan dünya kamuoyunun bu konuya duyarlılığının artırılması hedefleniyor. 

Afrika tehlikede

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Micha Nübling, Afrika'da ilaçların kalite kontrolü yapılmadığı için piyasaların Asya'dan getirilen ve neredeyse hiç etkisi olmayan serumlarla dolup taştığını belirtiyor. David Willams panzehir üretimi yapılan Hindistan'daki ürünlerin de kuşku götürür kalitede olduklarını, orada da her yıl en az 50 bin kişinin yılan zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini vurguluyor.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100