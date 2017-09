DSÖ'den 'panzehir kalmadı' uyarısı

Avustralya'nın Zehirli Yılanları Araştırma kuruluşunun yöneticisi David Williams 2007 yılında bir televizyon ekibinin çekim yaptığı sırada Avustralya'nın zehirli yılanı Taipan tarafından ısırılır. Williams'ın bir-iki dakika içinde soluğu kesilir. Komaya girmeden önce "çabuk olun" diyebilmiştir. Sonuçta 1500 euro değerindeki panzehir iğnesi hayatını kurtarır. Williams'ın şansı yaver gider, zira gerekli dozdaki panzehir onun yılan araştırma projesinin bulunduğu Papua-Yeni Gine'deki klinikte mevcuttur. O şanslıydı ama dünya çapında yılan sokmaları nedeniyle her yıl 100 binden fazla kişi hayatını kaybediyor. Kurbanların kurtarılmasında sorun sadece zamana karşı mücadele değil. Dünya çapında serum eksikliği de çekiliyor. Burada sorun şu: Her zehirin tedavisi için özel bir panzehire ihtiyaç var. Çünkü her panzehir her yılanda etkili olmuyor. Asya tipi bir Taipan insanı soktuğunda buna karşı ancak aynı yılan türünden elde edilen panzehir etkili oluyor. DSÖ bu dramatik durum üzerine harekete geçerek, yılan zehirlenmelerini unutulmaya yüz tutmuş tropik hastılıklar listesine dahil etti. Bu yoldan dünya kamuoyunun bu konuya duyarlılığının artırılması hedefleniyor.

Afrika tehlikede