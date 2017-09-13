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Düğün yolunda feci kaza      

İstanbul’dan Kahramanmaraş’a düğüne giden 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

13 Eylül 2017 Çarşamba 15:48
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Düğün yolunda feci kaza      

Kahramanmaraş’a düğüne giden 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu araç, TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada 5 kişi olay yerinde can verdi. Kaza, sabah saatlerinde Çamlıdere ilçesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Kahramanmaraş’taki bir düğününe giden Oktay Aslantaş (48) yönetimindeki 41 YL 957 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde bulunan Ahmet E. yönetimindeki 01 ZF 404 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, araç sürücüsü Oktay Aslantaş ile otomobil içinde bulunan Sara (53), Seda (19), Selma (30) ve Cemal (61) Aslantaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri TIR sürücüsü Ahmet E.'yi gözaltına alırken, başka kazaların yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Erzincan'da 4 ölü, 2 yaralı

Öte yandan Erzincan’da da feci bir kaza yaşandı. Virajı alamayan otomobil uçuruma devrildi. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Önceki gece Erzincan'ın Kemaliye İlçesine bağlı Başbağlar Köyü yakınlarında meydana gelen kazada Ruhan Gökyıldırım idaresindeki 06 RK 995 plakalı otomobil, virajı alamayınca yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ruhan (54), Nezihe (80), Mezbure Gökyıldırım (51), Merve Özbayram (18) hayatını kaybederken, Elif Gökyıldırım (20) ve Nural Özbayram (52) ise yaralandı. AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Elazığ'a sevk edilerek, tedavi altına alındı. HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 13.09.2017 15:51
Anahtar Kelimeler:
Kızılcahamam Devlet HastanesiKahramanmaraş
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