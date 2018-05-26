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'Duman avcıları' görev başında

Ormanlık alanlarda yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan ve "duman avcısı" olarak adlandırılan orman işçileri, iftar ve sahurlarını da nöbet kulübelerinde yapıyor

26 Mayıs 2018 Cumartesi 14:28
'Duman avcıları' görev başında

Ormanlık alanlarda yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan ve "duman avcısı" olarak da adlandırılan orman işçileri, 24 saat esasına göre görev yaptıkları nöbet kulübelerinde iftar ve sahur yapıyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Nurdağı İşletme Şefliğine bağlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan Reşit Deniz, Mehmet Koca ve Kenan Bakır, bulundukları konumları itibarıyla Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep illerinde yaşanabilecek orman yangınlarının erken fark edilebilmesi için çevreyi gözetliyor.

Gözetleme kulesinde görev yapan orman işçileri, en küçük bir dumanı fark ettiklerinde telsizle anında merkezi bilgilendiriyor. En yakın bölgede bulunan arazözlerle de yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere anında hareket ediliyor. Ormanları korumak için sevdiklerinden uzakta ve yalnız bir hayat yaşayan görevliler, ramazan ayını da diğer insanlardan farklı geçiriyor. Televizyonlarına kadar temin edilen görevliler, sıcak ramazan günlerinde serin bir ortamda oruç tutup kulede iftar yapıyor. Görevliler ellerinde dürbünle geçirdikleri günün ardından iftarı 5 ili görebildikleri stratejik bölgede karşılıyor.
AA

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