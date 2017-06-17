Türkiye'de ceviz oymacılığının yapıldığı sayılı kentler arasında yer alan Kahramanmaraş'ta bir firma, camiler için tasarladığı oyma ve kabartma ürünlerini dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor. Kahramanmaraş'ta özellikle ceviz oymacılığı üzerine kurulu irili ufaklı yaklaşık 100 işletme, oymacılık sanatında el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine pazarlıyor. Cami dekorasyonu üzerine yoğunlaşan bir firma ise minber, mihrap, vaiz kürsüsü, müezzin mahfilleri, balkon korkulukları ve ahşap kubbelere uyguladığı farklı oyma teknikleriyle ortaya çıkardığı ürünlerini dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor. Firmanın yöneticilerinden Muhammet Gülaçtı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine cami dekorasyonu yaptıklarını söyledi. Türk kültürünün bir parçası olan ağaç oyma, kabartma sanatını icra ettiklerini anlatan Gülaçtı, "Selçuklu'dan beri gelen bir sanatı icra ediyoruz. Türk sanatının en güzel örneklerinden biri olan ağaç oyma kabartma sanatını Kahramanmaraş'ta geçmişten geleceğe taşımaya devam ediyoruz." dedi. AA
Dünya camilerini süslüyorlar
Türkiye'de ceviz oymacılığının yapıldığı sayılı kentler arasında yer alan Kahramanmaraş'ta bir firma, camiler için tasarladığı oyma ve kabartma ürünlerini dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor.
17 Haziran 2017 Cumartesi 14:47
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