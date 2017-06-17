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Dünyada nadir bir operasyon

Mersin'de, karnındaki büyük atar damarın (aort damarı) yüzde 100 tıkanık olması nedeniyle yürümekte güçlük çeken 63 yaşındaki hasta, Mersin Şehir Hastanesinde, dünyada nadiren gerçekleştirildiği bildirilen kapalı yöntemle yapılan operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

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Dünyada nadir bir operasyon
Mersin'de, karnındaki büyük atar damarın (aort damarı) yüzde 100 tıkanık olması nedeniyle yürümekte güçlük çeken 63 yaşındaki hasta, Mersin Şehir Hastanesinde, dünyada nadiren gerçekleştirildiği bildirilen kapalı yöntemle yapılan operasyonla sağlığına kavuşturuldu.
Tarsus ilçesinde yaşayan Yusuf Ekici, son dönemlerde yürümekte güçlük çekmesi ve bir bacağını hissedememesi üzerine önce Tarsus Devlet Hastanesine başvurdu. Ekici, yapılan tetkiklerin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada Kalp Damar Cerrahisi uzmanları Opr. Dr. Esra Ertürk Tekin ve Opr. Dr. Mehmet Ali Yılmaz'ın muayene ettiği Yusuf Ekici'nin, karın içerisindeki aort damarının tıkalı olduğu belirlendi. "Leiriche Sendromu" teşhisi konan Ekici, dünyada nadir olarak gerçekleştirildiği belirtilen kapalı yöntemle damardaki tıkanıklık açılıp bir gün sonra da taburcu edildi. Opr. Dr. Esra Ertürk Tekin, hastanın karın içindeki büyük atar damarının tıkalı olduğunu ve bunun normalde açık yöntemle yapılan ameliyatla açılabildiğini söyledi. Mersin Şehir Hastanesinin uygun şartları sayesinde bu kez operasyonu kapalı yöntemle yapma yoluna gittiklerini aktardı. 
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