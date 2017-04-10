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Dünyanın en güzel camisi Sultan Ahmet

Seyahat dergisi Conde Nast Traveler, mimari açıdan dünyanın 'en güzel camileri'ni derledi. Listede Sultan Ahmet Camii, ilk sırada yer aldı.

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Dünyanın en güzel camisi Sultan Ahmet

Seyahat dergisi Conde Nast Traveler, mimari açıdan dünyanın 'en güzel camileri'ni derledi. Listede Sultan Ahmet Camii, ilk sırada bulunurken; Fas'ın Kazablanka kentinde bulunan 210 metrelik minaresiyle bu alanda dünya rekorunu elinde bulunduran Hasan 2 Camii ikinci, İran'ın Şiraz kentindeki Nasır El Mülk Camii 3. sırada yer aldı. ABD'nin Maryland eyaletinde geçen yıl açılan Diyanet İşleri Başkanlığı Center of America Camii 4., Hırvatistan'ın Rijeka kentinde bulunan Islamski Centar (İslam Merkezi) 5., Umman'ın başkentı Muskat'ta bulunan Sultan Kabus Ulu Camii 6. sırada yer aldı. Mekke'deki Harem-i Şerif 7. sırada bulunurken, Abu Dabi'eki Şeyh Zaid Ulu Camii'si 8., KKTC'de Gazimağusa'daki Lala Mustafa Paşa Camii 9., Kazan'daki (Rusya) Kul Şerif Camii 10. sırada yer aldı.

Listedeki diğer camiler sırasıyla şunlar: Muhammed Ali Camii (Kahire-Mısır), Köln Merkez Camii (Almanya), Cuma Mescidi (Yeni Delhi, Hindistan), Putra Camii (Malezya), Tuba Ulu Camii (Senegal), Vezir Han Camii (Lahor, Pakistan), Malaka Boğazı Camii (Malezya).

HABER MERKEZİ

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