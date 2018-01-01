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‘Duruş şekli duyguları da etkiliyor’

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, duruş şeklinin fiziksel olduğu kadar insanı ruhsal ve duygusal yönden de etkilediğini söyledi

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:50
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‘Duruş şekli duyguları da etkiliyor’

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, duruş şeklinin insanı duygusal yönden de etkilediğini söyledi.

Duruş bozukluklarında öncelikle altta yatan sebebin tespit edilmesi gerektiğine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, duruş bozukluklarının bazı kas-iskelet ve sinir sistemi hastalıklarına bağlı olabileceği gibi genelde çocuklukta başlayan yanlış duruş alışkanlıklarına, ileri yaşlarda da ergonomik olmayan çalışma ortamlarına bağlı olarak gelişebildiğini ifade etti.

"İdeal ayakta durma pozisyonunda baş dik durmalı, ileri ya da geri eğiklik yapmamalı, yanlardan bakıldığında kulaklar tam omuz hizasında olmalı" diye uyarıda bulunan Şahabettinoğlu, “Göğüs dik, bel ve boyundaki çukurluk ve kavisler normalden az ya da çok olmamalıdır.

 Karın düz, omuzlar dik durmalıdır. İdeal oturma pozisyonunda ise yük her iki kalça üzerine eşit olarak dağılmalı, bel ve sırt dik şekilde oturulmalıdır. Oturulan yerin yüksekliğine özen gösterilmeli, her iki ayak yere eşit basmalıdır. Özellikle çocuklarda görülen ve gözden kaçan duruş bozukluklarına dikkat etmelidir” diye konuştu.

Birçok rahatsızlığa sebep oluyor

Bazen çocukların alışkanlık olarak kambur durmalarının ya da ağır sporların, ergonomik olmayan okul sıralarının, ağır sırt çantası taşımalarının duruş bozukluklarına yol açabildiğini ifade eden Şahabettinoğlu, “Duruş bozukluklarını fizik muayene ve çeşitli duruş analiz yöntemleriyle ve muayeneyi destekleyen görüntüleme metotları ile tespit etmekteyiz.

Duruş bozuklukları önlenmezse bir süre sonra birçok rahatsızlığa sebep olmaktadır. Omuz, boyun, sırt ve bel-bacak ağrılarına yol açarak hastalığa dönüşebilir. Eğer altta yatan nörolojik, romatolojik bir hastalık ya da omurgada doğuştan gelen bir yapısal bozukluk yoksa, yani eklemlerdeki disfonksiyonlara bağlı ise manuel (elle) tedavi ile duruş bozuklukları 2-10 seansta düzeltilebilmektedir.

Tedavi sonrası sağlıklı duruş eğitimleri, yumuşak doku masajları ile özelikle boyun, sırt, bel, karın ile bacak kaslarını güçlendirmeye ve esnetmeye yönelik egzersizler ihmal edilmemelidir” dedi.

Doğru duruş pozisyonlarının iletişimde de çok önemli yeri olduğuna değinen Dr. Şahabettinoğlu, düzgün pozisyonun karşımızdaki kişilerde kendinden emin, özgüveni yüksek, başarılı bir insan etkisi bıraktığını söyledi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali ŞahabettinoğluFizikselRuhsalDuygusal
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