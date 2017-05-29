Düşen kadın dağcı öldü

İzmir'in Buca ilçesindeki dağlık alanda tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybederek 16 metre yüksekten düşen kadın dağcı yaşamını yitirdi. Yaklaşık 5 yıldır dağcılık sporu ile ilgilenen 33 yaşındaki Leyla Kara, cumartesi günü arkadaşlarıyla Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gürlek Vadisi mevkisine gitti. Burada kamp yapan grup, pazar günü sırayla dağlık alanda tırmanışa geçti. Tırmanış sırasında arkadaşlarının fotoğrafını çekmek isteyen Kara, bastığı kayanın kaygan olması sebebiyle dengesini kaybederek 16 metre yüksekten düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara'nın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Adnan Menderes Havalimanı'nda özel bir şirkette çalıştığı öğrenilen Kara'nın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.
Kara'nın dayısı Mehmet Ergin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin yaklaşık 5 yıldır dağcılıkla uğraştığını, cumartesi günü de arkadaşlarıyla Kaynaklar Mahallesinde kamp kurduklarını belirterek, ''Tırmanışa geçmişler. Bu sırada tam nasıl oldu bizde bilmiyoruz ama kaymış düşmüş. Başını kayaya çarpmış. Grupta doktor bir arkadaş varmış ilk müdahaleyi yapmış ama nabız alamamış. Hayat dolu genç bir kızdı. Dağcılık sporunu çok severdi ve tatillerde hafta sonları fırsat buldukça giderdi'' diye konuştu. Leyla Kara'nın cenazesi, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Menderes ilçesinde toprağa verildi. AA