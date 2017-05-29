Düşen kadın dağcı öldü

İzmir'in Buca ilçesindeki dağlık alanda tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybederek 16 metre yüksekten düşen kadın dağcı yaşamını yitirdi . Yaklaşık 5 yıldır dağcılık sporu ile ilgilenen 33 yaşındaki Leyla Kara, cumartesi günü arkadaşlarıyla Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gürlek Vadisi mevkisine gitti. Burada kamp yapan grup, pazar günü sırayla dağlık alanda tırmanışa geçti. Tırmanış sırasında arkadaşlarının fotoğrafını çekmek isteyen Kara, bastığı kayanın kaygan olması sebebiyle dengesini kaybederek 16 metre yüksekten düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara'nın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda özel bir şirkette çalıştığı öğrenilen Kara'nın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.