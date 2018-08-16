Eczacılardan önemli çağrı

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aslan, Türkiye'nin yurt dışından aldığı ilaçların tutarının yıllık bazda 5 milyar dolar civarında olduğunu, döviz kurundaki artışın ilaç fiyatlarını da etkileyeceğini söyledi. İlaç firmalarının bu süreci fırsata dönüştürebilecekleri uyarısında bulunan Aslan, Ankara Eczacı Odası olarak ekonomide yaşanan gelişmelerin suistimal edilmesinin önüne geçmek istediklerini söyledi. Aslan, her yıl sonunda bazı ilaçlarda kur baskısı sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, "Ekonomik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, firmalar kur baskısıyla bunu fırsata dönüştürebilir. Hekimlerimizin öncelikle Türkiye'deki ruhsatlı ürünlerden yerli üretimde olanları reçeteye yazmalarını öneriyoruz" dedi.

Piyasada kullanılan ilaç miktarının yüzde 60'ının ithal olduğuna işaret eden Aslan, Türkiye'nin ilaç için yaptığı 7 milyar dolarlık harcamanın büyük bir bölümünün yurt dışına gittiğini kaydetti. Aslan, hükümetin ekonomik anlamda aldığı tedbirlere sağlık alanını da dahil etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Hekimlerimiz burada duyarlı davranarak bir ilacın Türkiye'de muadili varsa ve yerli üretimdeyse öncelikle bunu reçete etmeleri durumunda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Böylece, ithal ilaca olan ihtiyaç azalır. Halkımız da eczaneye gittiklerinde muadil (eş değer) ilaç verdiklerinde buna karşı direniş göstermesin. Bu süreçte bunun da benimsenmesi lazım" diye konuştu.

Öncelik muadil ilaçların olsun

Bir ilacın eş değer onay alabilmesi için ilk bulunan molekülle benzer özellikleri ispatlaması gerektiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti: "Eş değer ilaç tartışmalarının çoğunluğu bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Hekimin yazdığı ilaç ve muadil ilaç arasında hiçbir fark yok. Fark olduğunda zaten eczacı o ilacı veremez. Hastaya da öneremez. Eczacı sadece ilacı düzenler.

AA