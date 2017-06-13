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Edirne'de buğday üreticileri umutlu

Türkiye'de üretilen buğdayın dane kalitesi açısından öne çıktığı Edirne'de buğdayın başağa kalktığı sırada yaşanan yağış bu yıl rekoltede rekor beklentisini artırdı.

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Edirne'de buğday üreticileri umutlu
Türkiye'de üretilen buğdayın dane kalitesi açısından öne çıktığı Edirne'de buğdayın başağa kalktığı sırada yaşanan yağış bu yıl rekoltede rekor beklentisini artırdı. Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, yaptığı açıklamada, Edirne'de bu yıl yaklaşık 1 milyon 555 bin dekarlık alanda hububat ekimi gerçekleştirildiğini anlattı.
Çiftçilerin yoğun çalışmalarının karşılığını bu yıl alacağını aktaran Sarı, "Bu verim her anlamda olacaktır. İl geneline baktığımızda hasat edilecek olan sap miktarı hayvanların da ihtiyacını karşılayacaktır. Bu nedenle hayvan yetiştiricilerinin il dışından saman satın almalarına gerek yoktur." dedi. Edirne'de dane veriminin çoğunlukla iyi olduğunu aktaran Sarı, şunları kaydetti: "Mayıs ve haziran aylarında ilimizin bol yağış alması, çiçeklenme zamanında havaların serin gitmesi dane verimi için çok olumlu bir durumdur. Danelerin süt oluşum evresinde olduğu bu kritik dönemde, sarı olum devresine kadar hava sıcaklıklarının çok yükselmesi, rüzgarın lodostan esmesi ve dolu düşme riski mevcut olduğundan, gerçek verim rakamları hasadın başlamasından sonra verilebilir. İlimizde ekimi yapılan buğday çeşitlerinin bin dane ağırlıkları 36-42 gram arasında değişmektedir. Son dönemde gerçekleşen yağışların buğdayda daneyi doldurup bin dane ağırlığını üst seviyelere çıkarmasını bekliyoruz. Bu şekilde ekim dönemindeki kuraklığın kardeşin az olmasının yarattığı verim düşüklüğü tolere edilmiş olacaktır." Sarı, yağışların buğdayda rekor verim getirmesini beklediklerini dile getirdi. AA
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