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'Efelik' kültürünü diktiği kıyafetlerle tanıtıyor

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaklaşık 60 yıldır terzilik yapan ve efe kıyafetleri dikerek geleneği yaşatan Mehmet Urlu, çok sayıda ülkeye gönderdiği tasarımlarla "Efelik" kültürünü tanıtıyor

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'Efelik' kültürünü diktiği kıyafetlerle tanıtıyor
Denizli'nin Tavas ilçesinde yaklaşık 60 yıldır terzilik yapan ve efe kıyafetleri dikerek geleneği yaşatan Mehmet Urlu, çok sayıda ülkeye gönderdiği tasarımlarla "Efelik" kültürünü tanıtıyor. Çocuk yaşlarda başladığı mesleğine 20 metrekare büyüklüğündeki iş yerinde devam eden 72 yaşındaki Urlu, diktiği yöresel kıyafetleri Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeye gönderiyor. Tüm yörelere ait halk oyunları gruplarının kostümlerinin tasarım ve dikim işini yapan Mehmet Urlu, en fazla da diktiği efe kıyafetleri ile tanınıyor. Terzilik yaparken yörenin gelenek ve göreneklerini yaşatma amacıyla kostüm tasarım ve dikimi de yapmaya başladığını anlatan Urlu, "İlk zamanlar 'ben terziyim, yapamam' dedim. Sonra işin başına geçince farklı oldu. O zamandan bu yana diktiğimiz kıyafetlerle dünya markası olduk. Çok şükür 40 senedir Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika gibi birçok ülkeye diktiğim kıyafetleri gönderdim." dedi. AA
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