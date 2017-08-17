Türkiye'nin en büyük doğal gölleri arasında bulunan Elazığ'daki Hazar Gölü, yaz aylarında sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, çok sayıda yazlık ev ve tatil sitesi ile kamp alanları bulunan tektonik göl, yaz boyunca özellikle, sıcaktan bunalan bölge insanının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Plajlarıyla da Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan gölde, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor. Turistlerin gelmesiyle, Sivrice ilçesinin 4 bin olan nüfusu hafta sonları yaklaşık 20 bine çıkıyor. Bölgede su sporları ve paraşüt gibi etkinlikler de yapılabiliyor. Gölde 8 yıldır tesis işleten Murat Bahçeci, bölgede ciddi yatırımlar yaparak tatilcilere güzel bir tatil imkanı sağladıklarını söyledi. Tesislerine hafta içi yaklaşık 2 bin kişinin uğradığını, hafta sonu ise bu sayının 5 bine kadar çıktığını dile getiren Bahçeci, Güney Kore ve bazı Arap ülkelerinden gelen yabancı turistlerin, gölü tercih ettiğini anlattı. Bahçeci, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden gelen yerli turistlerin de bulunduğunu bildirdi. AA
Ege sahilleri değil Hazar Gölü
Elazığ'da çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, çok sayıda yazlık ev ve tatil sitesi bulunan Hazar Gölü, yaz boyunca sıcaktan bunalan bölge insanının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor
17 Ağustos 2017 Perşembe 16:24
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