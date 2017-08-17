Ege sahilleri değil Hazar Gölü Elazığ'da çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, çok sayıda yazlık ev ve tatil sitesi bulunan Hazar Gölü, yaz boyunca sıcaktan bunalan bölge insanının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:24 Bu haber kez okundu.