Türkiye'nin en büyük dördüncü gölünden adını alan ve eşsiz doğa manzarası, plajları, adaları ve kamp alanlarıyla dikkati çeken Eğirdir'de belediye, kazanılan "Sakin şehir" unvanıyla tanıtım yaparak turist çekmeyi planlıyor. Isparta'nın 12 ilçesinden biri olan ve tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan Eğirdir, Göller Bölgesi'nin doğal güzellikleriyle en çok dikkati çeken ilçelerinden biri. Eğirdir'i, doğal açıdan bu kadar çekici yapan ise Türkiye'nin dördüncü büyük gölüne sahip olması. Halk arasında "Yedi renkli göl" olarak anılan göle doğru uzanan, Can ve Yeşil adaları, Akpınar köyündeki seyir terasından izlemek ise ziyaretçilerin sahip olduğu ayrıcalıklardan biri. Yüzmeye elverişli olan ve çevresinde çok sayıda plajın bulunduğu göl, yaz aylarında serinlemek isteyen binlerce kişinin gözde adreslerinden. Sahip olduğu güzellikler ve aranan diğer şartları tamamlamasıyla "Sakin şehir" unvanını kazanan Eğirdir, artık kazandığı bu sıfatla anılmak istiyor. Bu kapsamda Eğirdir Belediyesi, tüm resmi yazışmalarını "Sakin şehir" antetli kağıtla yapma kararı aldı. Tanıtım faaliyetleri kapsamında, Eğirdir ve "Sakin şehir" temalı pul da bastıran belediye, bu unvanın bulunduğu logo ile şapkalar ve reklam tabelaları hazırladı.
Eğirdir'den tanıtım atağı
Türkiye'nin en büyük dördüncü gölünden adını alan ve eşsiz doğa manzarası, plajları ve kamp alanlarıyla dikkati çeken Eğirdir'de belediye, kazanılan "Sakin şehir" unvanıyla tanıtıcı faaliyetlerle ilçenin ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor
25 Mart 2017 Cumartesi 15:26
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