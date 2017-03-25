Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eğirdir'den tanıtım atağı

Türkiye'nin en büyük dördüncü gölünden adını alan ve eşsiz doğa manzarası, plajları ve kamp alanlarıyla dikkati çeken Eğirdir'de belediye, kazanılan "Sakin şehir" unvanıyla tanıtıcı faaliyetlerle ilçenin ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor

Bu haber kez okundu.

Eğirdir'den tanıtım atağı
Türkiye'nin en büyük dördüncü gölünden adını alan ve eşsiz doğa manzarası, plajları, adaları ve kamp alanlarıyla dikkati çeken Eğirdir'de belediye, kazanılan "Sakin şehir" unvanıyla tanıtım yaparak turist çekmeyi planlıyor.  Isparta'nın 12 ilçesinden biri olan ve tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan Eğirdir, Göller Bölgesi'nin doğal güzellikleriyle en çok dikkati çeken ilçelerinden biri. Eğirdir'i, doğal açıdan bu kadar çekici yapan ise Türkiye'nin dördüncü büyük gölüne sahip olması.  Halk arasında "Yedi renkli göl" olarak anılan göle doğru uzanan, Can ve Yeşil adaları, Akpınar köyündeki seyir terasından izlemek ise ziyaretçilerin sahip olduğu ayrıcalıklardan biri. Yüzmeye elverişli olan ve çevresinde çok sayıda plajın bulunduğu göl, yaz aylarında serinlemek isteyen binlerce kişinin gözde adreslerinden.  Sahip olduğu güzellikler ve aranan diğer şartları tamamlamasıyla "Sakin şehir" unvanını kazanan Eğirdir, artık kazandığı bu sıfatla anılmak istiyor. Bu kapsamda Eğirdir Belediyesi, tüm resmi yazışmalarını "Sakin şehir" antetli kağıtla yapma kararı aldı.  Tanıtım faaliyetleri kapsamında, Eğirdir ve "Sakin şehir" temalı pul da bastıran belediye, bu unvanın bulunduğu logo ile şapkalar ve reklam tabelaları hazırladı. 
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSakin şehirIsparta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100