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Ekmeğini "acı"dan çıkaran köy

Tarıma dayalı ekonomisi her geçen gün gelişen Kilis'teki 2 bin nüfuslu Hasanceli Köyü, kırmızıbiber üretimi ve işlemesiyle her geçen gün kendini geliştiriyor.

Ekmeğini "acı"dan çıkaran köy

Tarıma dayalı ekonomisi her geçen gün gelişen Kilis'teki 2 bin nüfuslu Hasanceli Köyü, kırmızıbiber üretimi ve işlemesiyle her geçen gün kendini geliştiriyor.

16 Eylül 2017 Cumartesi 17:44
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Ekmeğini "acı"dan çıkaran köy

Türkiye'nin önemli kırmızıbiber üretim merkezlerinden Kilis'teki 2 bin nüfuslu Hasanceli köyü, geçiminin büyük bölümünü kırmızı pul biber ve salça üretiminden sağlarken, ihracatta da adından söz ettirmeye başladı.

Geçen yıl Suriye'deki gelişmeler nedeniyle sosyal ve ekonomik anlamda zor günler geçiren Kilis, Fırat Kalkanı Harekâtı sayesinde oluşan güvenli ortam sayesinde, bu yıl ekonomik anlamda önemli ilerleme kat etti. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan kırmızıbiber, Suriye'nin Afrin bölgesinin karşısında bulunan Kürt Dağı eteklerinde ve Musabeyli ilçesinde yoğun bir şekilde üretiliyor.

Kadınların çoğunlukta olduğu hasatta, işçiler aileleriyle birlikte biber topluyor. Kuruması için açık alanlara serilen ardından köydeki fabrikalarda özenle seçilen kımızı biberler, salça ve pul biber olarak yurtdışına ve Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. Kırmızıbiber en yoğun üretimin yapıldığı Hasanceli Köyünde 8 pul biber ve salça fabrikası bulunuyor.

2 bin nüfuslu Hasanceli köyündeki Dağcıoğlu pul biber ve salça fabrikasından Suudi Arabistan, Irak ve Almanya’ya pul biber ve salça ihraç ediliyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesinden alınan verilere göre, Kilis'te, 15 bin 700 dekar alandan 17 bin ton kırmızıbiber elde ediliyor.
AA

Son Güncelleme: 16.09.2017 17:45
Anahtar Kelimeler:
AcıEkmek
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