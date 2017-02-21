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El Bab’dan acı haber

Fırat Kalkanı Harekatı'nda mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği esnasında, bir iş makinesinin tuzaklanan el yapımı patlayıcıya basması sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

21 Şubat 2017 Salı 15:31
El Bab’dan acı haber
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.
Harekatın 182'nci gününde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 109 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 4 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 4 bina imha edildi.

44 terörist etkisiz hale getirildi

Arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği sırada, El Bab ve civarındaki mahallelerde daha önceden kazılmış tünel ve dehlizlere saklandıkları tespit edilen DEAŞ mensubu teröristlerle çıkan çatışma ile icra edilen topçu atışları ve hava harekatları sonucunda 15 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda 29 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi, 4 bina imha edildi.

Bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı

El Bab operasyonu kapsamında gün içinde mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği esnasında, bir iş makinesinin tuzaklanan el yapımı patlayıcıya basması sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilen bilgilendirmede şunlar kaydedildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Şehit Astsubay Yavuz İşcan memleketine uğurlandı

Bu arada Şehit Astsubay Yavuz İşcan’ın naaşı adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanına getirildi. Şehit astsubay, burada yapılan uğurlama töreninin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Tekirdağ’a gönderildi. HABER MERKEZİ



Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKDeaş
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