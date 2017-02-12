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El Bab’dan yine acı haber geldi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ’la çatışmaların devam ettiği El Bab'dan dün yine acı haber geldi. TSK tarafından yapılan açıklamada DEAŞ’la yaşanan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı duyuruldu

12 Şubat 2017 Pazar 16:20
El Bab’dan yine acı haber geldi
HABER MERKEZİ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'la çatışmaların devam ettiği El Bab'dan dün yine acı haber geldi. TSK dün sabah yaşanan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını duyurdu. 
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın şehadet ateşi baba ocağına düştü. Şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın acı haberi memleketi Giresun’un Çanakçı ilçesine ulaştı. Şehit Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın şehadet haberi ise yetkililerce Ankara’da ikamet eden ailesine verildi. Gaziantep’te görevli olan Şehit Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın üç gün önce Suriye’ye geçici görevle gittiği öğrenildi. 

Diğer 2 şehit de memleketlerine gönderildi

Öte yandan Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda önceki gün terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla girdiği çatışmada şehit olan Uzman çavuş Emin Güngör ile El Bab'da 9 Şubat Perşembe günü Rusya'ya ait savaş uçağının kazaen vurduğu binada yaralanan ve cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Sedat Atalay'ın cenazeleri, dün sabah morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay'ın naaşı buradan memleketi Erzurum'a götürüldü. Atalay'ın naaşının getirilişi sebebiyle havalimanında düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı ve Erzurum Valisi’de katıldı. 
Şehidin naaşının askerlerce uçaktan indirilmesi sırasında fenalaşan annesi Fadime ve kardeşi Resul ile Oya Atalay'ı Bakan Akdağ, Vali Azizoğlu ile milletvekilleri teselli etti. Gözyaşı döken şehidin kız kardeşi Oya Atalay, “Acımız büyük. Allah devletimize zeval vermesin, vatan sağ olsun.” dedi.

“Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun”

Şehit Sedat Atalay'ın naaşı, cenaze nakil aracına konulurken babası Sinan Atalay, “Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun. Benim canımı yaktılar, Allah da onların canını yaksın” diye feryat etti. Şehidin öz geçmişi okunurken fenalaşan ve tabuta sarılmak isteyen kız kardeşi Oya Atalay'a ise sağlık görevlileri destek oldu. Tunceli'de görevliyken Suriye'ye giden şehit Atalay'ın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, bugün ikindi vakti Aşkale ilçesine bağlı Kandilli semtindeki Merdiven köyünde defnedilecek. Şehitlerden Emin Güngör'ün cenazesi ise memleketi Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ne gönderildi. 



 

Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıDeaşTSK
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