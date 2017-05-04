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Elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir inşaat işçisi balkon korkuluğu montajı sırasında, metal çubuğun sokaktan geçen enerji dağıtım hatlarına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

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Elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir inşaat işçisi balkon korkuluğu montajı sırasında, metal çubuğun sokaktan geçen enerji dağıtım hatlarına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan işçinin vücudunda ileri derecede yanıklar oluştu. Tuzcumurat Mahallesi'nde bir inşaattın balkon korkuluklarını yapmak üzere metal çubukları iple yukarı çeken 38 yaşındaki A.O. çektiği çubuğu yanlışlıkla sokaktan geçen enerji nakil hattına değdirince elektrik akımına kapıldı. Metal çubuğun düşmesi ile elektrik akımından kurtulan A.O. ciddi şekilde yaralandı. Vücudunda birinci derecede yanıklar olduğu öğrenilen inşaat işçisi A.O. yanık tedavisi için İzmir’e sevk edildi. Polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.
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