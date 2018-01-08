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Elektrikle ısınmak daha pahalı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ), ısınmak için doğalgaz yerine elektriği tercih eden tüketicilerin daha fazla fatura ödediği bildirildi

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:44
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Elektrikle ısınmak daha pahalı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ), yapılan açıklamada, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bilinçli enerji tüketiminin önemine dikkat çekmek amacıyla bir veri çalışması yapıldığı belirtildi.

Elektrikle ısınmanın doğalgaza göre aylık aile bütçesi üzerinde oluşturduğu yükün daha fazla olduğu vurgulanan açıklamada, "Doğalgazla ısınan bir evde aylık 300 liralık doğalgaz kullanılması söz konusu olduğunda bile elektrikli ısınma 3,5 kat daha pahalı kalıyor.

Elektrikli ısınmayı tercih edenler hem enerji verimliliği bakımından hem de aile bütçesi bakımından kayba uğruyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel de bölge halkına bilinçli enerji kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Kışın ısınmak için elektrik kullanmayı tercih edenler, hem doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesine hem de ülkemizin ekonomisine zarar veriyor.

Ayrıca başka insanların haklarına aldırış etmeden sorumsuz bir davranış ortaya koymuş oluyorlar. Biz bölge insanımızın bu konuda daha fazla sorumluluk üstleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
AA

Anahtar Kelimeler:
Dicle Elektrik DağıtımDoğalgazElektrikTüketiciFatura
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