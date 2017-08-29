Elektrikli araçlar kıyasıya yarıştı

İlki 2005 yılında düzenlenen TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından güneş enerjisi kategorisinde gerçekleştirilen Alternatif Enerji Yarışları’nın 13.’sü batarya yakıt pilli araçlara yönelik olarak Kocaeli’nin Körfez Yarış Pisti’nde düzenleniyor. Elektromobil kategorisinde 31 üniversite yarışıyor. Yarışa katılan araçların tüm teknik ve mekanik aksamı öğrenciler tarafından tasarlanıp üretiliyor. Araçları yapan takımlar, araçlarının yerlilik oranına göre 15 bin liraya kadar yerli ürün teşvik ödülü alabiliyor. Ayrıca her kategorinin birincisi 25 bin lira, ikincisi 20 bin lira ve üçüncüsü 15 bin lira ile ödüllendiriliyor. Bugün gerçekleştirilen yarışlarda ise birinci Çukurova Üniversitesi, ikinci İstanbul Üniversitesi, üçüncü İstanbul Aydın Üniversitesi oldu.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Türköz, “31 aracımız teknik testleri geçerek yarışmaya hak kazandılar. Bu geçen seneden çok daha fazla bir rakam. Bu yıl yarışmaya katılacak 80 civarındaki takımlara ilk defa olarak eğitim verdik. Elektrikli araçlar konusunda kendileri bilgilendirildiler. Bu yarışlar Türkiye açısından önem arz ediyor. Burada yarışmak bir hedef bizim açımızdan. Öğrenciler ise bu yarışlarda başarılı olabilmek için, elektrikli araç tasarlıyorlar. Bu yıl ilk defa olarak tamamen yerli tasarım istedik. Türkiye’de gelecekteki elektrikli araçları yapacak olan mühendisler işte buralardan yetişiyor.

Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve ülkelerine katkı sağlamaları için bu yarışlar önemlidir” dedi. İHA