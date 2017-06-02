Elektronik sigara tehlikesine dikkat!

Sigara ve tütün ürünlerinin kalp-beyin damar hastalıklarına negatif etkilerinin bilimsel çalışmalarla kanıtlandığını aktaran Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, bu hastalıkları önlemede en önemli mücadele alanlarından birinin de sigara ve tütün kullanımının azaltılması olduğunu vurguladı.

Türkiye'de yılda yaklaşık 21 bin kişinin sigaraya bağlı beyin damar hastalıklarından hayatını kaybettiğini dile getiren Öztürk, "Sigara içenlerde inme riski 10 yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakanlara göre 2-4 kat daha fazladır. Hipertansiyon, obezite, diyabet, fiziksel inaktivite, kalp hastalıkları ve oral kontraseptif kullanımı gibi ek bir diğer risk faktörünün bulunması riski daha da artırmaktadır." diye konuştu.

Öztürk, ülke çapında yapılan ilk çalışmalarda 1988'de tütün kullanımının yüzde 44 olarak belirlendiğini anımsatarak, 2011'de ise erkeklerin yüzde 43'ü, kadınların yüzde 17'sinin sigara içtiğini bildirdi.

Sigara kullanma yaygınlığının 25-44 yaş aralığında tespit edildiğine dikkati çeken Öztürk, "En yüksek bırakma oranları erkeklerde 55 ve üzeri, kadınlarda ise 45 ve üzeri yaşlardadır. Erkekler günde ortalama 17,2 adet sigara içerken, kadınlar ortalama 11 adet sigara içmektedir. Sigara alışkanlığı yönünden şehirlerde oturanlar daha büyük risk altında bulunmuştur. Kentsel bölgede kırsal bölgelerden daha yüksek oranda içilmektedir." ifadelerini kullandı.

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