Elektroşokla avlanan balıkçılar yakalandı

Beyşehir Gölü 'nde, elektroşok yöntemiyle balık avladığı ileri sürülen kişiler, mahalle sakini gençlerin de desteğiyle havadan "drone" ile yapılan takip sayesinde yakalandı. Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan Akburun ile Kuşluca Mahalleleri arasındaki sazlık kesimde, "elektroşokla avlanıldığı" ihbarı üzerine, Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ve Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi görevlileri, bölgeye hareket etti. Mahalleli gençlerin de destek verdiği aramalarda sazlıklar arasındaki avcıların yerleri tespit edilemeyince, Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri drone ile gökyüzünden görüntü almaya başladı. Bir süre sonra yasak avlanan 2 avcının yeri, drone ile belirlendi.

Sazlıklar arasında koşarak kaçmaya çalışan avcılar Abdullah A. ile Mehmet Ş, kıyıda bekleyen gençler tarafından yakalanarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Yakalanan avcılar ile avda kullanılan 1 elektroşok cihazı, 4 akü, bağlantı kabloları, 2 elektrik bağlantılı balık kepçesi ile kullanımı yasak ruhsatsız motorsuz filika ele geçirildi.

Suya elektrik akımı verilerek avlandığı belirlenen canlı sazan balıkları, tekrar göl sularına bırakıldı. İki avcıya, toplam 9 bin 300 lira ceza kesildi.