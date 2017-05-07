Ellerini yıka, hastalıklardan korun

Op. Dr. Servet Kocaöz mikropların çevremize yayılmasını önlemede en etkili, en ucuz, en kolay yöntem el yıkaması olduğuna değinerek “El yıkamanın önemi bazı yabancı ülkelerde çocuk yuvalarında eğitim vererek başlar ve birçok devlet ve özel sektörlerde her yaşa ve kişiye eğitimle devam eder. Bizim ülkemizde de Sağlık Bakanlığı olarak yıllık faaliyetlerimiz içerisinde sık sık yer verdiğimiz, önemini mutlaka vurguladığımız bir konudur. Biz sağlık kurumlarımızda sağlık personellerimize yönelik hizmet içi eğitim programlarımızda el hijyeninin önemini sürekli vurguluyoruz. Okullarımızda öğrencilerimize el hijyeni eğitimleri düzenliyoruz. Bu konunun ülkemizde sağlık sektöründe ve gıda sektöründe ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. El hijyeni yalnız belli sektörlerde çalışanların değil tüm vatandaşlarımızın sağlığı için önemli bir konudur” dedi.

Kocaöz, el yıkamanın neden önemli olduğuna değinerek, “Peki, neden el yıkama bu kadar önemli? Ellerimizde oldukça yüksek sayıda mikroorganizma vardır. Vücudumuzdaki dağılım oranı Elde %40, Koltuk altı %15-25, Bel altı %30-39 dur. Mikroorganizmalar bizlere bulaşır. Hastalık yaparlar. Bakteriler, mayalar, küfler, mantarlar uygun ortam bulduklarında çoğalarak zararlı hale gelirler. Ellerimizle her şeye dokunarak, mikropları ellerimize almış oluruz. Böylece mikropları yayarız ve başkasından da alırız. Kirlenmiş ellerle kendi sağlığımızı ve başkalarının sağlıklarını da tehlikeye sokarız. Solunum yolu, soğuk algınlığı, bronşit, grip, ishal, verem gibi hastalıklar bulaşıcıdır. özellikle bu tarz hastalıklarda el hijyeni daha da büyük önem kazanır. Ellerin sık yıkanması sağlığımız için önemlidir. Hastalıkları yaymaktan ve hasta olmaktan korur. En az el yıkama alışkanlığı Gençlerde %22” dedi. İHA