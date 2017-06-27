Emeklinin tercihi büyük şehirler

TÜED'in araştırmasına göre, Türkiye genelinde 8 milyon 140 bin 214 kişi emekli statüsüyle Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor. Bunların 1 milyon 703 bin 683'ü yani yüzde 20,9'u İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'daki emeklilerin 1 milyon 327 bin 729'u işçi, 191 bin 540'ı Bağkur, 184 bin 414'ü de memur emeklisi statüsünde bulunuyor.

İstanbul'un ardından en yoğun emekli nüfusuna sahip iller, 656 bin 141 kişiyle Ankara, 641 bin 955 kişiyle İzmir, 358 bin 632 bin kişiyle Bursa ve 229 bin 408 kişiyle Antalya olarak sıralanıyor. Balıkesir, İzmir, Bursa, Ankara ve Manisa, emekli nüfusunun il nüfusuna oranının en yüksek olduğu şehirler olurken, 1 milyon 196 bin 176 nüfuslu Balıkesir ile 4 milyon 223 bin 545 nüfuslu İzmir'in yaklaşık yüzde 15'i emeklilerden oluşuyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, emeklilerin başta sağlık olmak üzere sosyal hizmetlerden yararlanmak için büyükşehirleri tercih ettiğini vurguladı. AA